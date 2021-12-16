Звезда стала претенденткой на одну номинацию, но не согласна с этим.

Украинскую певицу Тину Кароль номинировали на Национальную музыкальную премию YUNA-2022 лишь как "Лучшая исполнительница". Однако звезда не согласна с этим.

Об этом она сообщила в Instagram-stories.

Читайте такжеОбъявлены номинанты премии YUNA-2022Певица уверена, что премия YUNA-2022 недооценила ее творческие достижения за последний год. Кароль показала свои достижения.

Звезда убеждена, что ее альбомы "Красиво" и "Двойной рай" могли бы быть номинированы как "Лучший альбом года", клип на песню "Скандал" - "Лучший видеоклип", шоу "Красиво" и Atlas Weekend – "Лучшее концертное шоу", а альбом дуэтов "Молодая кровь" - "Лучший дуэт/коллаборация".

"Не заметить это было невозможно! Творчество вне номинаций", - прокомментировала Тина.

Тина Кароль трижды становилась "Певицей года" по версии YUNA и получала премию YUNA "За особые достижения в музыке".

Как сообщал УНИАН, украинская певица Анна Тринчер обиделась из-за того, что ее не номинировали на Национальную музыкальную премию YUNA-2022.

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Автор: Марта Гичко