Продюсер прокомментировал и номинацию "Лучшее концертное шоу", вокруг которой разгорелись дискуссии.

В украинском шоу-бизнесе разгорелся скандал вокруг музыкальной премии YUNA-2022. Тина Кароль обиделась, что ее номинировали только в одной категории.

Поэтому генпродюсер и соучредитель YUNA Павел Шилько прокомментировал публичное возмущение Тины результатами премии, сообщает КП.

Читайте также"Худая и нервная": Оля Полякова сильно похудела из-за жесткого графика (фото)Он напомнил, что Кароль - шестикратная победительница YUNA, которая получила также самую престижную награду "За особые достижения в музыке" в этом году.

"Поэтому мне очень странно было увидеть ее упреки относительно дефицита внимания со стороны нашей премии. Кроме того, ее попадание в номинацию "Лучшая исполнительница" в этом году – это признание значения той большой работы, которую она выполнила за 2021 год", - заявил Шилько.

Он объяснил, что шоу певицы "Красиво" на Atlas Weekend не внесли в номинации лучших, потому что, согласно регламенту премии, в эту категорию попадают только те исполнители, чье шоу было представлено вне фестивалями.

Как сообщалось, Тину Кароль номинировали на национальную музыкальную премию YUNA-2022 лишь как "Лучшая исполнительница". Однако звезда не согласна с этим. Она убеждена, что ее альбомы "Красиво" и "Двойной рай" могли бы быть номинированы как "Лучший альбом года", клип на песню "Скандал" - "Лучший видеоклип", шоу "Красиво" и Atlas Weekend – "Лучшее концертное шоу", а альбом дуэтов "Молодая кровь" - "Лучший дуэт/коллаборация".

В 2022 году на премии YUNA наибольшее количество номинаций получила группа TVORCHI – восемь. На втором месте – KALUSH (6 номинаций), на третьем – певец Wellboy (5 номинаций).

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