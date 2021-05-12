Основатель SpaceX и генеральный директор Tesla миллиардер Илон попался в объектив папарацци во время прогулки. На руках Маск держал своего сына X Æ A-12. 4 мая малышу исполнился год. Снимок появился на фан-странице Маска в Инстаграм.
Во время прогулки самый богатый человек в мире и его сын были одеты скромно. На Илоне простая серая футболка и черные штаны, а малыш одет в голубой комбинезон и розовую повязку. На фото видно, что у мальчика светлые волосы.
49-летний миллиардер Илон Маск и 33-летняя певица Граймс стали родителями 4 мая 2020 года. Это шестой ребенок Маска. Малыша назвали X Æ A-12, что расшифровывается как "Икс Эш Эй-Твелв". Граймс ласково называет сына "маленький Икс".
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