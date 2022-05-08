17-летняя дочь голливудских актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя - Дева - засветилась в компании российских моделей.
Об этом сообщает Telegram-канал "Только никому".
Сообщается, что девушка вместе с моделями из России гуляет по Лондону, ходит на вечеринки, пьет вино и употребляет наркотические вещества.
Также известно, что Дева учит русский язык. Она уже может представиться, назвать свой возраст и даже процитировать некоторые песни на русском языке.
На видео, опубликованном в Telegram-канале, Дева также обращается к своему звездному отцу: "Папа, не волнуйся! Я с русскими".
Напомним, Моника Беллуччи встретила Венсана Касселя на съёмках фильма "Квартира". Они поженились в 1999 году. У пары есть две дочери - Дева и Леони. В августе 2013 года Белуччи и Кассель объявили о разводе.