Также актер вспомнил об уничтоженном Мариуполе.

Российский актер Алексей Панин обратился к россиянам, которые поддерживают путинский режим. Он в очередной раз осудил их за войну в Украине.

"Путинские палачи – по-другому назвать этих людей нельзя – разбомбили Мариупольский драматический театр, в котором находились мирные люди. Президент России, бл***, так долго искал фашистов в Украине, что ничего лучше не придумал, как на*** за***чить целый русскоязычный город Мариуполь", – сказал Панин.

Также он пожелал россиянам, которые поддерживают войну в Украине, чтобы каждую ночь им снились убитые украинцы.

"Я не знаю, сколько вы будете жить и как. Я желаю вам, чтобы каждую ночь к вам приходили мертвые люди из Донецка, Луганска, Запорожья, Харькова, Херсона, стояли у вас перед глазами и говорили: "За что?" – добавил Панин.

Напомним, ранее Панин послал путинских пропагандистов вслед за военным кораблем.

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