Алексей Панин отреагировал на новости росСМИ.

Российский актер Алексей Панин опубликовал в своем Instagram пост, в котором высмеял путинских пропагандистов, осуждающих знаменитостей за отказ поддерживать президента РФ Владимира Путина.

"Российские СМИ целенаправленно продолжают "долбить" по актёрам и представителям шоу-бизнеса которые не поддерживают путинский режим и войну в Украине. Так как любимая тема про "собаку" уже не канает, даже глухой слышал, что это видео - фейк, в ход пошли новые байки. Теперь Алексей Панин, по их версии, находится в ужасном состоянии, спивается и плотно сидит на наркотиках. Вместе с дочкой ютится в крохотной комнате и еле-еле сводит концы с концами", - написал актер.

Он добавил, что все это вранье. Да, они с дочкой живут скромно, но совсем не так, как об этом говорят росСМИ.

"Господа помоишники! Журналистами назвать вас не могу. Мы с дочкой живем скромно, но не голодаем. Квартира у нас небольшая, но трехкомнатная. Наркотики не употребляю вообще, пью, когда есть настроение", - сообщил Панин.

Также он отправил журналистов вслед за русским военным кораблем.

"Вам советую побольше тра**ться и др*чить. Добрее будете. Всем добра, идите на х*й", - подытожил актер.

Напомним, ранее Панин раскритиковал Тимати и поддержал украинцев.

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