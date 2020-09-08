Осборн пытался задушить жену / eastnews.ua
Лидер группы Black Sabbath Оззи Осборн чуть не убил свою жену Шэрон.
Читайте такжеДочь Оззи Осборна рассказала фанатам, что на самом деле помогло ей похудеть на 39 килограммов
В документальном фильме "Девять жизней Оззи Осборна" женщина рассказала, что однажды ее муж в наркотическом опьянении пытался ее задушить. Произошел инцидент в далеком 1989 году.
По словам Шэрон, ее супруг бросил в нее стул и со словами: "Мы приняли решение, что ты должна умереть", набросился на нее. Женщину спасло то, что она успела нажать на тревожную кнопку.
Тогда Осборну предъявили обвинение в покушении на убийство жены. Но сейчас у пары все хорошо и они уже 38 лет вместе.
Другие новости по теме:
- У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона
- Невыносимая боль круглосуточно: Оззи Осборн пожаловался на свое состояние здоровья
- Дочь Оззи Осборна шокировала фанатов свежими фото
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram