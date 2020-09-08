Шэрон Осборн рассказала подробности инцидента.

Лидер группы Black Sabbath Оззи Осборн чуть не убил свою жену Шэрон.

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В документальном фильме "Девять жизней Оззи Осборна" женщина рассказала, что однажды ее муж в наркотическом опьянении пытался ее задушить. Произошел инцидент в далеком 1989 году.

По словам Шэрон, ее супруг бросил в нее стул и со словами: "Мы приняли решение, что ты должна умереть", набросился на нее. Женщину спасло то, что она успела нажать на тревожную кнопку.

Тогда Осборну предъявили обвинение в покушении на убийство жены. Но сейчас у пары все хорошо и они уже 38 лет вместе.

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Автор: УНИАН