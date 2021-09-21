Певица анонсировала новую премьеру.

Украинская певица Ирина Билык анонсировала выход нового трека.

Она опубликовала постер в своем Instagram.

"Скоро…", – написала исполнительница.

На постере написано "Отпусти" (скорее всего, так называется ее предстоящий трек), а также указана дата премьеры – 24 сентября.

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Ранее Ирина Билык рассказала об отношениях с бывшим мужем российским режиссером Асланом Ахмадовым, а с еще одним – Дмитрием Дикусаром – выступила на шоу "Танцы со звездами".

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Автор: Катерина Шварц