Украинская певица Ирина Билык анонсировала выход нового трека.
Она опубликовала постер в своем Instagram.
"Скоро…", – написала исполнительница.
На постере написано "Отпусти" (скорее всего, так называется ее предстоящий трек), а также указана дата премьеры – 24 сентября.
Читайте также"Всех бывших собрала": Ирина Билык заинтриговала фото с экс-мужьями"Спасибо, жду. С вашими песнями и осень становиться теплее", "Класс, супер. Безумно ждем, спасибо", "Ураааа, очень жду!", "Ируся, спасибо за осень с новой музыкой в плейлисте, очень жду", "Ждем с нетерпением", "Я тебя люблю", – отреагировали поклонники в комментарии под постом.
Ранее Ирина Билык рассказала об отношениях с бывшим мужем российским режиссером Асланом Ахмадовым, а с еще одним – Дмитрием Дикусаром – выступила на шоу "Танцы со звездами".
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