18 сентября состоялась премьера нового сезона шоу "Маскарад".

Украинская певица Ирина Билык показала часть своего выступления на шоу "Маскарад".

Ролик артистка опубликовала в своем Instagram.

"Ну что, смотрели "Маскарад"? Ну как вам?" – поинтересовалась она у подписчиков в подписи к видео.

На записи Билык в чулках и темной накидке резвится в постели под песню "Снег".

Вместе с ней выступили певец Владимир Дантес и комик Юрий Ткач в женских нарядах. Оба были в платьях и париках.

Читайте такжеИрина Билык воссоединилась с экс-возлюбленным на шоу (фото, видео)"Я смотрела. Так рада тому, что вы в этот раз в "Маскараде", "Смотрели! Это вау! И смешно, и неожиданно", "Супер, круто. Ирина, буду смотреть только ради того, что вы там. Вы потрясающая", "Дантеса недооценили. Эти ноги… Посмеялась от души, благодарю", "Ирина, вам можно задуматься об актерской профессии, бомбически", "Фантастически", "Ничего непонятно, но очень интересно", "Круто", – отреагировали подписчики.

Шоу "Маскарад": что известно о новом сезоне

Премьера нового сезона шоу состоялась 18 сентября на телеканале "1+1".

Ведущий шоу – Тимур Мирошниченко.

Капитан первой команды – Юрий Ткач. В состав его тройки: телеведущая Маша Ефросинина и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина.

Капитан второй команды – юморист Игорь Ласточкин. В его тройке: примадонна украинской музыкальной индустрии Ирина Билык и певец Владимир Дантес.

На шоу команды соревнуются между собой за возможность отгадать, кто же скрывается за тем или иным экстравагантным образом супергероя.

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Автор: Виолетта Орлова