Украинский комик и друг президента рассказал о знакомых, которые остались на оккупированных территориях в Луганской области.

Украинский юморист Евгений Кошевой рассказал, что на оккупированных территориях Донбасса у него остались знакомые. В частности он вспомнил одноклассника, который сейчас с сыном скрывается от призыва, объявленного незаконной "властью республик". Этим Кошевой поделился в интервью "ЖВЛ".

"У нас там остались близкие. Там одноклассники есть, они уже взрослые люди... Поскольку в так называемой "ЛНР" принудительная мобилизация, то один из них прячется со старшим сыном где-то, чтобы их не забрали", - сообщил Кошевой.

Он отметил, что информация о том, что людей призывного возраста на оккупированных территориях принудительно забирают и заставляют воевать против Украины - правда.

"Выходит человек призывного возраста в магазин, подъезжает бус и набивает полный состав "призывников" так называемых, и их отправляют сюда "на мясо". Тем, кто пришел сюда после 24-го (24 февраля, когда РФ полномасштабно вторглась на территорию Украины, - ред), по 18 лет. И все эти 8 лет их уверяли, что мы "бандеровцы", "неонацисты" и все такое", - отметил Евгений Кошевой.

Напомним, ранее Кошевой рассказал об общении с Зеленским во время войны.

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