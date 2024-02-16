Говорят, что это произошло недавно.

Роман известного голливудского актера Брэда Питта и его новой девушки Инес де Рамон перешел на новый уровень. На днях стало известно, что влюбленные начали жить вместе. Об этом пишет издание People.

Говорят, что Инес переехала в дом Питта.

"Это произошло совсем недавно. Их отношения развиваются, Инес сейчас счастливее, чем когда-либо", - рассказали знакомые пары.

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Пока ни сам Брэд, ни Инес официально не комментируют это событие.

Что известно об отношениях Брэда Питта и Инес де Рамон

Впервые Брэда и Инес заметили вместе в ноябре 2023 года. Влюбленные посетили ежегодный гала-концерт Art + Film LACMA в Лос-Анджелесе, однако не хотели позировать перед камерами.

Интересно, что Инес моложе Брэда на 26 лет. Она занимается дизайном ювелирных изделий, а также интересуется фитнесом и нутрициологией.

СМИ отмечают, что их роман - это первые серьезные отношения Брэда Питта с тех пор, как он скандально расстался с актрисой Анджелиной Джоли в 2019 году.

Напомним, недавно подтвердились отношения актера Тома Круза с известной россиянкой Эльсиной Хайровой. Ходят слухи, что пара встречается последние несколько месяцев, а Том регулярно остается на ночь в роскошной квартире девушки.

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