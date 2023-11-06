Влюбленную пару подловили на публичном мероприятии.

Голливудский актер Брэд Питт впервые официально подтвердил роман с фитнес-тренером Инес де Рамон, которая значительно моложе его. У них тридцать лет разницы.

Известно, что пара вместе посетила ежегодный гала-концерт Art + Film LACMA в Лос-Анджелесе. Перед объективами фотокамер Питт с новой избранницей не торопился позировать. Внимательные папарацци пишут о том, что звезды вели себя как влюбленная пара и мило общались с другими гостями события.

Стоит сказать, что Инес де Рамон занимается дизайном ювелирных изделий, а также интересуется фитнесом и нутрициологией. Она делится своими знаниями со многими известными личностями и статусными женщинами.

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Западные таблоиды писали, что Инес окончила элитную американскую школу, а впоследствии получила в Женевском университете степень бакалавра в области бизнес-администрирования. Однако впоследствии знаменитость кардинально поменяла вектор своей деятельности.

"Бред и его девушка выглядели как очень влюбленная пара. Смеялись и шутили со всеми вокруг. Казалось, они хорошо проводили время", - рассказал инсайдер.

Кратко о бывших бурных романах Брэда Питта

Напомним, что Брэд Питт был женат на Дженнифер Энистон. Кстати, бывшие супруги остались в хороших отношениях после развода. Значительно сложнее были отношения у него в браке с Анджелиной Джоли, с которой после развода Брэд не мог поделить общий винодельческий бизнес. К слову, у Брэда Питта есть шестеро детей от брака с Анджелиной Джоли - трое биологических детей и трое усыновленных.

Ранее УНИАН писал, что Брэд Питт снова готовится стать отцом.

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