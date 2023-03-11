Со своей нынешней девушкой он состоит в отношениях около полугода.

Известный американский актер Брэд Питт готовится снова стать отцом. Сообщается, что 29-летняя избранница 59-летнего голливудского секс-символа Инес де Рамон поделилась впечатлениями от недавнего совместного отдыха. Пара настолько счастлива, что хочет завести ребенка, пишет Closer, ссылаясь на свои источники, приближенные к звездам.

Так, Питт свозил Инес в Париж. После этой поездки в их личной жизни намечаются существенные перемены.

"Брэд превратил их поездку во Францию ​​в нечто особенное. Инес рассказала друзьям, что чувствовала себя как принцесса. У них сейчас действительно период "медового месяца". Они также сообщили друзьям, что открыты для того, чтобы иметь общего ребенка. Никого не удивит, если скоро Инес объявит о беременности", - цитирует издание своего информатора.

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О таких планах Брэда Брэда Питта знает и его бывшая жена Дженнифер Энистон. Экс-супруги остались в хороших отношениях, однако она испытывает смешанные чувства, ведь вопрос детей во времена их совместной жизни был "больным".

Отметим, у Брэда Питта есть шестеро детей от брака с Анджелиной Джоли - трое биологических детей и трое усыновленных.

Напомним, звезда "Друзей" Дженнифер Энистон подала в суд на Брэда Питта.

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