Певица высказалась о поведении российского поэта-песенника Ильи Резника.

Известная певица Лайма Вайкуле унизила путиниста Илью Резника. Поэт-песенник, который называет себя другом Аллы Пугачевой, прославляет оккупантов. Более того, недавно он написал песню о президенте РФ Путине.

"Больше не о чем писать, конечно. Илья в свое время очень много сделал, для меня и для себя, это было и ему, и мне выгодно", - отметила Вайкуле в эфире YouTube-канала "И грянул Грэм".

Певица отметила, что в прошлом Резник помог ей стать известной. Он писал для нее песни, помогал с продвижением на радио. Однако несмотря на то, что сделал поэт, Вайкуле считает его "открытым подлизой".

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По словам звезды, она еще в детстве поняла, что не стоит пытаться выслуживаться перед людьми. А то, что теперь делает Резник, выглядит максимально некрасиво, считает Вайкуле.

"Но все, кто сегодня занимается вот этим.. Не знаю, противно. Даже в детскому саду я знала, что нельзя подлизываться. Я это знала. А сегодня, взрослому человеку песни писать про Путина... Ну я не знаю. Мне кажется, это слишком... Некрасиво, быть таким подлизой, открытым. Это слишком", - отметила певица.

Кто такой Илья Резник и что он говорит о войне в Украине

Российский поэт писал песни для многих звезд. В 2013 году Янукович сделал Резника народным артистом Украины. Однако летом 2022 года путинист отказался от этого звания.

Резник открыто поддерживает войну, а потому ему не нужны награды "от такой Украины". Он хвалит Путина и пишет для оккупантов стихи. Более того, недавно Резник даже выпустил "молитвенник" для российских военных.

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