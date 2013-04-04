Янукович сделал российского поэта-песенника народным артистом Украины
14:35, 04 апреля 2013Общество
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Янукович присвоил российскому поэту Илье Резнику звание народного артиста Украины.
Илья Резник - теперь народный артист Украины
Президент Украины Виктор Янукович подписал указ о присвоении поэту Илье Резнику (Российская Федерация) почетного звания «Народный артист Украины».
Текст документа обнародован на официальном интернет-портале главы государства.
В указе отмечается, что И.Резник удостоен звания “за весомый личный вклад в укрепление культурно-художественных связей между Украиной и Российской Федерацией, многолетнюю плодотворную творческую деятельность и высокое профессиональное мастерство”.
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