Янукович сделал российского поэта-песенника народным артистом Украины

Янукович присвоил российскому поэту Илье Резнику звание народного артиста Украины.

Президент Украины Виктор Янукович подписал указ о присвоении поэту Илье Резнику (Российская Федерация) почетного звания «Народный артист Украины». Текст документа обнародован на официальном интернет-портале главы государства. В указе отмечается, что И.Резник удостоен звания “за весомый личный вклад в укрепление культурно-художественных связей между Украиной и Российской Федерацией, многолетнюю плодотворную творческую деятельность и высокое профессиональное мастерство”.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter