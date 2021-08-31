30 августа малыш скончался в больнице.

У известной американской актрисы Шэрон Стоун в детской больнице Питтсбурга из-за полиорганной недостаточности умер племянник. Малышу было всего 11 месяцев.

Трагическую новость актриса сообщила в своем Instagram.

"Ривер Уильям Стоун. 8 сентября 2020 г. – 30 августа 2021 г.", – подписала она трогательный ролик с малышом.

На кадрах – улыбчивый младенец в подгузнике и рубашке с цветочным принтом.

Мальчика госпитализировали несколько дней назад. Шэрон призывала всех молиться за его выздоровление.

Ривер – младший из троих детей брата актрисы Патрика и его супруги Таши.

Как пишет издание Page Six, смерть ребенка наступила после полного отказа органов.

Синдром полиорганной недостаточности – развитие недостаточности двух и более органов или систем органов. Существует ряд тяжелых заболеваний, которые могут привести к СПН у детей, однако самой частой причиной является сепсис.

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Автор: Катерина Шварц