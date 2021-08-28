Племянник и крестник актрисы пережил полиорганную недостаточность.

Племянник американской актрисы Шэрон Стоун оказался при смерти. 11-месячного мальчика госпитализировали со страшным диагнозом - полиорганная недостаточность.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Мой племянник и крестник Ривер Стоун сегодня был обнаружен в своей кроватке с полиорганной недостаточностью. Пожалуйста, молитесь за него. Нам нужно чудо", - пишет 63-летняя голливудская актриса.

Читайте такжеШэрон Стоун призналась, что врач изменил ее тело без ее знания и согласияСама она в эти дни находится в Венеции, откуда активно публикует фото и видео своего отдыха.

Стоун также опубликовала снимок заболевшего ребенка, на котором Ривер лежит на больничной койке, подключенный к множеству аппаратов, в том числе ИВЛ.

Напомним, ранее в этом году Шэрон Стоун рассказала о том, как сама пережила клиническую смерть - в 2001 году у нее случился обширный инсульт и кровоизлияние в мозг, после чего она чудом осталась жива.

Автор: Станислав Кожемякин