Мальчик умер через две недели после рождения из-за патологии.

Отец покойной российской певицы Жанны Фриске Владимир впервые рассказал о ее умершем брате-двойняшке.

В интервью на YouTube-канале "Психология звезд" Владимир поделился, что дети родились преждевременно, на седьмом месяце беременности. Будущая певица появилась на свет с весом 1300 граммов, а ее брат - 2640. Однако, у мальчика был порок - непроходимость кишечника. Его сразу отвезли в больницу, но спасти ребенка не удалось. Малыш умер через две недели.

"Я приехал, женщина спрашивает:"Будете хоронить?"Я отвечаю: "А как же". И вот она выложила семь трупов, мне это неприятно вспоминать. Я подошел и своего сразу узнал. Он так похож на меня был", - вспомнил Фриске.

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Маленькая Жанна, рост которой при рождении был всего 37 см, провела в больнице еще более месяца. Ее выписали после того, когда она набрала вес.

Мужчина признался, что он с женой быстро оправился от трагедии. Сама Жанна же часто вспоминала покойного брата. А уже перед смертью артистка сказала такое: "Это меня братик к себе зовет", передает ТСН.

Когда умерла Жанна Фриске

В начале 2014 года стало известно о тяжелой онкологической болезни мозга Жанны Фриске. Лечение певица проходила в США. Она умерла в 2015 году в возрасте 40 лет. Последние три месяца перед смертью она находилась в коме.

У нее остался сын Платон, которого сейчас воспитывает его отец - телеведущий Дмитрий Шепелев.

Петь Фриске начала в составе группы "Блестящие" (1997-2003). В 2004 году начала сольную карьеру.

Автор: Иван Бойко