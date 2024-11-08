Бывшая OSTROVSKYI прокомментировала расставание с возлюбленным.

Украинский певец OSTROVSKYI, он же Виталий Островский, разошелся со своей девушкой - моделью и блогершей Алиной Муронец. Пара прокомментировала разрыв отношений, которые длились более года.

Печальной новостью артист и его бывшая поделились в своих соцсетях. По словам исполнителя, известного по песням "Эйфория", "Грехи", "Артерия", он сложно переживает разрыв с Алиной и этот период является очень болезненным для него.

"Хотелось бы много сказать, написать, но сейчас нет слов, да и вряд ли будут. Может, это только этап жизни. Могу только сказать, что у всего есть свой конец и невероятное начало", - написал певец.

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OSTROVSKYI не стал раскрывать подробностей и называть причину растаивания, однако он предполагает, что со временем они с Муронец смогут возобновить общение. Он не исключает, что после восстановления они смогут снова быть вместе или же останутся друзьями.

"Я никогда не говорю "никогда". Мы еще будем вместе, неважно в качестве кого. Это просто надо пережить, пройти. И начать все снова, то ли друзьями, то ли любимыми", - указал Виталий.

Расставание с артистом прокомментировала и сама Алина. Она поделилась, что решение о разрыве было одинаково сложным как для нее, так и для ее бойфренда. В то же время она добавила, что несмотря на проблемы, у нее остались теплые чувства и воспоминания, связанные с OSTROVSKYI.

"Да. Сейчас мы не вместе. Это мое самое сложное решение. Я очень люблю и уважаю этого человека. Но это жизнь. Очень прошу не нарушать мои личные границы и ничего не писать. И на какое-то время я исчезну", - указала Муронец.

Напомним, ранее украинский певец Parfeniuk разошелся с невестой. Девушка несколько месяцев назад родила дочь от артиста. Пара находилась в отношениях 2 года.

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