Телеведущий отметил, что верит в ВСУ, поэтому решился на такой шаг.

Украинский телеведущий Владимир Остапчук и его супруга Кристина Горняк решились достраивать дом. Работы начались еще до полномасштабного вторжения, однако из-за обстрелов были прерваны. Сейчас знаменитости сообщили в Instagram о том, что собственная недвижимость таки будет достроена.

"Нашему дому - быть! Мы работаем в Украине, делаем бизнес в Украине, волонтерим для украинцев и уже знаем - будущее за мирной Украиной. Именно поэтому мы решили наш дом достроить, а ремонт - доделать. Потому что верим в Украину и ВСУ", - сказано в публикации.

Известно, что семейное гнездышко Владимира и Кристины находится в селе Вишенки Киевской области. Участок занимает площадь 170 квадратных метров.

Напомним, жену Остапчука заподозрили в беременности, когда она показала округлый животик.

Также УНИАН писал, что шоумен не общается с детьми от первого брака из-за запрета экс-жены.

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