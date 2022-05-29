Телеведущий пожаловался, что не видел детей от первого брака три месяца.

Украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук пожаловался, что три месяца не видел и не слышал своих детей Эмилию и Эвана. Они уехали в Канаду с их матерью, первой женой Владимира Еленой Войченко. Об этом мужчина рассказал в интервью "Комсомольской правде в Украине".

Остапчук вывез за границу 8-летнюю Эмилию и 4-летнего Эвана после того, как в Украину полномасштабно вторглась РФ. Затем он занялся волонтерством и помощью армии у себя на Родине. Все эти три месяца у него не было возможности даже созвониться и поговорить с детьми.

"Уже три месяца я с детьми не общаюсь. И для меня это самая большая боль после происходящего в стране. Моя бывшая жена не дает мне с ними общаться. Я знаю, что они в Канаде, ходят там в школу и садик. Знаю это потому, что мне приходят письма из школы, где учится Эмилия. Каждый вечер после 10 или 11 часов, потому что в Канаде это 3 или 4 дня, я звоню, но мне никто не отвечает", - пожаловался Остапчук.

Чтобы получить хоть какую-то информацию о своей дочери, мужчина даже решился написать письмо в канадскую школу, но оттуда ему не ответили.

"Я даже писал письмо в школу, чтобы передать Эмилии, что я ее люблю, что я о ней не забыл, и все будет хорошо. Но бывшая жена не дает мне общаться с детьми. Три месяца я детей не слышал и не видел. После войны разберемся, это ее личный выбор травмировать детей", - резюмировал шоумен.

Напомним, Владимир Остапчук после войны хочет стать многодетным отцом.

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