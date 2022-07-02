Бывшие супруги не могут наладить отношения и обвиняют друг друга в разных грехах.

Первая жена Владимира Остапчука Елена Войченко заявила, что у экс-супруга расстройство личности, вызванное психологическими проблемами. По ее словам, у него даже был короткий курс лечения.

Об этом Войченко рассказала в интервью Алине Доротюк.

Женщина отмечает, что постоянно сталкивается с агрессией со стороны Остапчука и даже сравнила его с российским президентом, который развязал войну против Украины.

"Яркий пример – Путин. Вот он уверен, что он может так делать, но ему сказать неприятное слово нельзя. Это ужасное сравнение, но это так. По поводу диагноза я уверена, потому что я присутствовала в кабинете врача, когда ему говорили, что такая проблема есть. Записи в истории болезни, я думаю, нет. Хотя короткий курс лечения был", – уверяет Войченко.

Она также ответила на обвинения Остапчука в препятствовании общению с детьми. Женщина подчеркивает, что шоумен сам не проявляет инициативы.

"Он прямым текстом желал мне смерти, долго озвучивал, что не нужно было вывозить детей, и они были в безопасности в бомбоубежище. После того, как меня послали пять раз, я сделала тоже самое. Он обиделся и дней 20 не звонил, – добавила Елена.

Напомним, Владимир Остапчук после войны хочет стать многодетным отцом.

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