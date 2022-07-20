Как выразился Ступка, в США он "живет на чемоданах" и думает над возвращением в Украину.

Украинский актер Дмитрий Ступка, который после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину проживает в США, рассказал, что война застала его в самолете из Лос-Анджелеса в Стамбул.

Как рассказал актер в интервью 24 канала, когда прилетел в Стамбул, то уже не мог лететь в Украину, потому что небо было закрыто. Поэтому несколько недель он пробыл в Турции, откуда отправился в Польшу, а потом - уже с мамой и тетей - в Германию и Италию.

"Впоследствии я понял, что в Европе нет работы. Мне сказали, что для продолжения работы актером должен выучить польский язык. Не имею ничего против поляков и их языка, но понимал, что на польском языке разговаривают только в Польше, а я хочу быть ближе к своему ребенку. Посоветовался с родителями, с родными и мы решили, что мне надо возвращаться в Америку и быть ближе к дочери", - пояснил он.

Как выразился Ступка, в США он "живет на чемоданах" и думает над возвращением в Украину.

"Уже всеми мыслями был дома, соскучился по всем, по родным, друзьям, работе, сцене, съемкам. Сейчас все проекты заморожены, потому что сейчас не до этого. Что будет дальше, пока не знаю. Я реально постоянно на чемоданах", - сказал он.

Как рассказал актер, с экс-супругой Полиной Логуновой они "хорошо дружат". Женщина не запрещает ему видеться с их дочерью Богданой.

"Единственное, все упирается в деньги. Долететь из Майами в Лос-Анджелес – это 5 часов и билеты стоят от 500 до 600 долларов. Если я имею возможность или средства позволяют мне прилететь, то конечно, что я могу это сделать. Никто никак не запрещает, просто договариваюсь заранее", - отметил он.

Официально пара пока не разведена, хотя Логунова уже успела заручиться с другим мужчиной. А вот Дмитрий после неудачного брака утверждает, что еще не готов к новым отношениям.

"В Америке сложно с девушками. У них другой менталитет, не все так просто. Украинские девушки здесь нарасхват, потому что они очень красивые. И здесь действительно не хватает красивых девушек. Не знаю, почему так. Есть красивые, бесспорно, но большинство - неопрятные, не очень за собой смотрят", – заявил он.

По словам Ступки, он также не готов к отношениям с американками, потому что не настолько хорошо знает английский, чтобы иметь возможность говорить на любые темы.

"Я свободен и пока нет какого-то сильного желания заводить новые отношения. О женитьбе вообще не думаю", – подытожил он.

Напомним, ранее Дмитрий Ступка раскрыл всю правду о разводе с Логуновой. После этого экс-супруга пригрозила уничтожить Ступку.

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