Конфликт между телеведущим и семьей его экс-супруги Лены Войченко начался после того, как она обвинила Владимира в психических отклонениях и оскорбила его нынешнюю жену Кристину.

Владимир Остапчук опубликовал скриншоты переписок со своим бывшим тестем Войченко Сергеем. Он угрожал судебным процессом и назвал шоумена "мразью". Все дело в том, что днем ранее телеведущий опубликовал факты того, что у его бывшей жены были проблемы с законом. Вспомнил Владимир и про брата экс-возлюбленной, и про ее отца, назвав их рецидивистами.

Сейчас Сергей Войченко обвиняет Владимира Остапчука в том, что он якобы уклоняется от воинской службы. Мужчина пообещал подать на шоумена в суд и сказал, что его карьере конец.

"Ты уклоняющийся от службы в ВСУ. Должен был отработать в деревне или служить. Нанес ущерб государству. Это не только безнравственно, это уголовная ответственность. Поэтому рекомендую не лгать и удалить ложь. В противном случае запущу юридический процесс от общественной организации", - написал горе-родственник.

На аргументы телеведущего он отвечал кратко: "Насмешил", "На "вы", мразь" и "Прощайся с карьерой".

Напомним, на днях бывшая жена Владимира Елена Войченко дала интервью, в котором заявила - не позволяет детям общаться с их отцом, потому что у него якобы психические расстройства и она сама слышала об этом, находясь на приеме у врача. Не забыла Лена и о новой жене Вовы Кристине. Назвала ее "профессиональной любовницей Шуфрича".

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