Артист ответил, хочет ли, чтобы дети пошли по его стопам и стали актерами.

Украинский актер Остап Ступка, который ранее раскрыл причину развода с четвертой женой, впервые за долгое время рассказал о своих детях. Артист ответил, где живут во время войны и чем занимаются его сын и дочь от третьего брака.

Если о старшем сыне знаменитости - 38-летнем актере Дмитрии Ступке - многое известно, поскольку он уже ведет публичный образ жизни и сейчас живет в Америке, то о двух младших детях - почти ничего. Дмитрий, к слову родился в первом браке отца с Татьяной Каплиной. В интервью для издания OBOZ.UA кинозвезда поделился, что сейчас его дочери Устине уже 24 года, а младшему сыну Богдану, названному в честь деда-актера Богдана Ступки, уже 17 лет. Дети родились в браке Остапа Богдановича с Ириной Батько-Ступкой. Пара состояла в отношениях 15 лет, но в 2014-м объявила о своем разводе.

Устина, по словам Ступки, получала образование международного культуролога в Польше, но сейчас она вернулась в Украину и продолжает развиваться в Киеве. Где живет сын, актер не раскрыл, он лишь отметил, что он окончил школу и сейчас решает, чем хочет заниматься в жизни.

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"Устине - 24 года. Училась в Польше, закончила Лодзинский университет, факультет "международная культурология". Вернулась в Киев. Собирается ли замуж? Знаете, как-то ума хватает. Богдану - 17 лет, он окончил школу, сейчас - в размышлениях о своем будущем. Тяготеет к нескольким направлениям, все они связаны с творчеством", - поделился артист.

Ступка говорит, что не заставляет детей быть актерами и не настаивает идти в творческие профессии. Он убежден, что сын и дочь сами должны определиться с тем, кем они хотят быть.

"Я всегда был сторонником мнения, что дети должны сами выбирать, чего хотят от жизни. А говорить им, куда идти, не в моих правилах. Когда-то, когда я заканчивал школу, во Львове была мода - все шли в мединститут. Кого ни спросишь - все туда. На стоматолога. А еще в инженеры - тоже было. А дети должны сами выбирать. Нельзя насильно: "А ну быстро стань актрисой! Давай, играй!" - подчеркнул Остап Богданович.

Напомним, ранее Дмитрий Ступка пожаловался на жизнь в США. Актер отметил, что в ближайшее время не вернется в Украину и объяснил, почему.

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