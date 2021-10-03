Людмила Балан восхищает своим молодым видом.

63-летняя мама молдавского артиста Дана Балана, Людмила Балан, регулярно делится с поклонниками фото в бикини. Женщина обладает стройной фигурой, которую всячески демонстрирует.

Поклонники уже давно заметили, что Людмила - женщина без возраста. Мало того, что у нее идеальная фигура, так и лицо выглядит достаточно молодым. Более того, Людмила знает, как правильно подчеркнуть свои достоинства.

"Вот это красота", "Самая красивая", "Вы просто магия", "Шикарная, обалденная, супер, молодая, очень приятная, бомбезная", "Восхищаюсь вами", "Ммм, конфетка", "Как это возможно, так выглядеть в 63 года?", "Какой же вы ангел", "Вы просто королева", "Яркая и красивая женщина", - пишут поклонники в комментариях.

Читайте такжеПопулярный украинский актер попал в ДТП (видео)Отметим, Людмила Балан замужем за дипломатом Михаем Баланом. В браке у них родились двое детей - певец Дан Балан и Сандра Балан.

Напомним, ранее Людмила Балан показала архивные фото со своей свадьбы. На кадрах она напомнила поклонникам певицу Тину Кароль, которую долгое время подозревали в романе с Даном.

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Автор: Диана Могилевич