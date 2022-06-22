Такое предложение сделал российский депутат Андрей Луговой.

С 24 февраля, когда российские звезды Максим Галкин и Алла Пугачева осудили войну в Украине и уехали в Израиль, россияне начали их атаковать.

Галкина "убрали" со всех телеканалов, где он работал, а также запретили его концерты в РФ. А Примадонну и вовсе публично "послали". Сейчас их называют предателями Родины и ищут способы, как выдворить их из страны навсегда.

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой предложил лишить их дома в селе Грязь, где они жили вместе со своими детьми очень много лет. К слову, недавно активисты заявили, что дом был построен с нарушениями закона.

Поэтому у россиян появилось предложение конфисковать особняк и отдать его переселенцам с Донбасса.

"С морально-нравственной точки зрения то, что это предатель, у меня не вызывает никаких сомнений. Это люди, которые не любят Россию, и не понимают, что вообще происходит. Это такие приживалы, к которым Галкин и относится, – живут там, где пахнет деньгами. Люди, озабоченные справедливостью, пытаются разобраться: как они вообще до этого жили – великие наши артисты, актёры, певцы", - сказал Луговой на радио "Говорит Москва".

Он добавил, что если появятся какие-то детали, связанные с жизнью Галкина и Пугачевой, их богатством и прочим, то прокуратура должна будет их проверить.

"Если они себя таким образом ведут, то сейчас закрывать глаза не надо. Если такие нарушения есть, надо лишить Галкина всего того, что он имеет. С морально-нравственной точки зрения я бы поддержал идею переселить туда беженцев с Донбасса. Пусть Галкин радуется там, за пределами РФ", – добавил депутат.

Напомним, как Максим Галкин поддерживает Украину.

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