Скандал вокруг Федишин не утихает.

Украинская певица Ирина Федишин, которая недавно оскандалилась ЛГБТ-высказываниями, отреагировала на видео блогера Олега Машуковского.

Так, TikTok-блогер обнародовал видео, на котором танцует в розовой пижаме в образе сына Ирины Федишин на фоне ЛГБТ-парада.

"Сын Ирины через 15 лет", - подписал ролик Машуковский.

Таким образом он отреагировал на заявление Федишин о том, что однополая любовь - это грех. Впрочем, ответ певицы также не заставил себя долго ждать.

"А дальше ваша "толерантность" и травля вообще пробила дно. Вот так выглядит буллинг в соцсетях", - написала артистка в своих соцсетях.

Кроме того, она пожелала ЛГБТ-сообществу, чтобы они испытали радость отцовства и в их жизни тоже были маленькие ладошки.

"Господь создал Адама и Еву, а не Адама и Адама", - подытожила певица.

Напомним, ранее Ирина Федишин оскандалилась гомофобным заявлением о Евровидении.

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