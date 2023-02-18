18 февраля старшему сыну Горбунова и Осадчей исполняется шесть лет.

Ведущая Катя Осадчая и продюсер Юрий Горбунов показали редкие фото своего старшего сына Ивана. Они рассказали, что сегодня в их семье праздник. 18 февраля Ивану исполняется шесть лет.

"С Днем Рождения мой мальчик! Мой первенец! Мой сын! Мой Иван! Наш Ивасик! 6 годиков тебе сегодня!! Так будто вчера держал тебя на руках в первые минуты твоего рождения! Сказать, как я люблю тебя словами невозможно! Ты наша с мамой гордость! Наша радость! Наше будущее! Никогда бы не подумал, что тебе придется узнать что такое война! Но в том, что мы победим - сомнений нет! И ты будешь жить,вырастать и любить, в самой лучшей в мире стране - Украине! С Днем Рождения мой мальчик! Пусть сбудутся все твои мечты!", - написал в Instagram Горбунов.

Он показал фото из роддома и много кадров, которые раньше не видели фанаты. На них старший сын Осадчей и Горбунова еще совсем маленький.

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Также поздравление разместила Осадчая. Она рассказала, какие черты характера мальчик уже перенял у своего отца.

"Ивасик! Наш мальчик! С Днем рождения, наша гордость, наш взрослый Иван, тебе уже целых 6 лет, которые ты так ждал. Мы все больше видим в тебе себя. Неугомонность и любовь к порядку от папы. Это самые насущные из черт, а сколько еще разного, что мы замечаем ежеминутно. Спасибо, наш мальчик, что выбрал нас", - написала Осадчая.

Ведущая порадовала фанов редкими фото сына. Комментаторы присоединились к поздравлениям, а некоторые даже признались, что не могут определиться: на кого же похож сын Горбунова и Осадчей.

Напомним, 3 февраля Осадчая и Горбунов отпраздновали шестую годовщину свадьбы. Тогда ведущая поблагодарила мужа за любовь и сказала, что вместе они все переживут.

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