У артиста произошло кровоизлияние на фоне ларингита.

Украинский артист Андрей Данилко нуждается в серьезном лечении. Певец, выступающий в образе Верки Сердючки, не сможет выступать в течение нескольких недель. У него произошло кровоизлияние в голосовую связку.

Оказалось, европейский тур Данилко сдвигается на два месяца вперед. Все из-за его болезни.

"У Андрея Данилко на фоне ларингита произошло кровоизлияние в голосовую связку. Это опасное состояние, нуждающееся в серьезном лечении и полном голосовом покое в течение нескольких недель", - сообщает эстонское издание Limon, цитируя помощников Данилко.

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Организаторы концертов Сердючки в Эстонии уже обратились к фанатам артиста. Выступление певца переносится.

"Мы приносим свои извинения за возможные неудобства, связанные с переносом, и просим сохранить билеты, чтобы насладится в полной мере шоу-концертом Верки Сердючки уже весной этого года!", - обнадежили эстонских фанатов организаторы концерта.

Напомним, ранее Данилко рассказал, что перед концертом в Неаполе он заболел ларингитом. Из-за этого у него пропал голос и была высокая температура.

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