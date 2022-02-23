Телеведущая выразила свое желание жить в мире.

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая последние несколько лет живет и работает в РФ, решила высказаться по поводу войны между двумя странами.

В своем инста-блоге она опубликовала фотографию со своим сыном Михаилом и супругом, российский артистом Владом Топаловым. На фото она добавила флаги Украины и России.

"Господи, пусть наши дети живут в мирное время, в мирном обществе, полном любви и взаимопонимания", - написала Тодоренко, скрыв комментарии к посту.

Вероятно, таким постом она хотела выразить надежду на то, что Украина и Россия смогут наладить отношения и прекратить войну, которая длится уже восемь лет.

Напомним, ранее украинский телеведущий Дмитрий Гордон жестко осадил кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева.

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