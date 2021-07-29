Филипп Киркоров неоднократно выступал в оккупированном Крыму и поддерживал Путина, из-за чего в СБУ запрещали ему въезд в Украину.

Российского певца Филиппа Киркорова, регулярно гастролирующего в оккупированном Крыму, заподозрили в романе с мужчиной.

Фотографиями со своими "друзьями" из Нью-Йорка он поделился в Instagram.

"Сначала ставим сердечко моим друзьям на фото, которые вместе со мной готовы рвануть даже на самый крутой аттракцион. Потом делимся своими любыми местами в NYC! Чтобы я в следующий раз посетил. А сейчас в путь-дорогу… Я буду скучать по тебе, Большое Яблоко", - написал он.

Но подписчики Киркорова заподозрили его в том, что он гей: "Два голубка", "Интересно, они втроём спят?", "Какой мальчишка сладкий в белом", "Вот такие сладкие мальчишки здесь все геи!", "Красавцы, волосы дыбом стоят, наверное, серьезный аттракцион", "Как-то интимно сидят", "Меньшинствам физкульт-привет!", "Реально, Филипп влюблён и по-настоящему счастлив", "Новая пассия?", "Старый трансвестит все не угомонится", "Филипп, а что, с Давой (блогер из Новосибирска Давид Манукян - ред.), уже все?", "Что Филиппа потянула на мальчиков после Давы. Эй! Давай, до свидания", "Голубая луна, голубая".

Филипп Киркоров - выступления в оккупированном Крыму и запрет на въезд в Украину

Филиппа Киркорова по представлению СБУ внесли в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

Киркоров неоднократно выступал в поддержку российского режима. Отдельно - поддерживал силовой разгон акций в поддержку Навального и называл Путина "лучшим президентом".

Сам российский певец в ответ заявлял, что этим "надо гордиться", утверждая, что в Украине "ненависть к России захлестывает". Но уже после своего исключения Киркоров заговорил о "соломинке дружбы" для России.

В украинском сообществе музыкантов на окончательное решение СБУ относительно Киркорова отреагировали негативно.

Автор: Григорий Бондарь