Они до сих пор тяжело переживают утрату.

Пережить своего ребенка - это, пожалуй, страх каждой матери. Некоторые украинские звезды пережили эти трагедии, но их сердце до сих пор болит за самых родных людей.

Екатерина Кухар

Балерина Екатерина Кухар до сих пор со слезами на глазах рассказывает о том, как потеряла первенца. Оказывается, что у Екатерины начали преждевременные роды, в результате которых у малышки не открылись легкие. К счастью, Кухар позже таки удалось стать матерью. Сейчас она воспитывает двоих детей - сына и дочь.

Ада Роговцева

Известная украинская актриса Ада Роговцева в 2012 году похоронила своего уже взрослого сына. У парня была неизлечимая болезнь, которую ему не удалось побороть. Сердце Роговцевой до сих пор болит, когда она вспоминает о смерти самого родного человека.

Видео дня

Денис Беринчик

Боксер Денис Беринчик в эфире "Танцы со звездами" рассказал, что в 2018 году, как раз после окончания проекта, его супруга должна была родить, но у нее начались преждевременные роды. Тогда малыш появился на свет живым, но уже через две недели умер. При этом у Беринчика есть еще один ребенок.

Виктор Павлик

Украинский музыкант Виктор Павлик в 2021 году похоронил сына. 21-летний Павел скончался от онкологии. У парня был рак костей. Последние дни своей жизни он провел в хосписе, куда отправляют людей без шанса на выздоровление.

Ольга Сумская

Актриса Ольга Сумская в одном из интервью рассказала, что могла бы быть мамой троих детей, но судьба распорядилась иначе. Звезда потеряла ребенка на ранних сроках беременности, так как в тот период у нее было много работы и она очень уставала. В том, что ей не удалось сохранить беременность, актриса винит только себя.

Напомним, ранее Анна Тринчер рассказала об отце, которого никогда не показывала.

Вас также могут заинтересовать новости: