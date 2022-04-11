Телеведущий заявил, что не следует доверять даже тем российским журналистам, которые позиционируют себя как "либеральные".

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич объяснил, что верить нельзя никаким российским СМИ, даже тем журналистам, которые позиционируют себя как "либеральные".

Свою позицию Анатолий Анатолич опубликовал в Instagram-блоге.

"В России не осталось честных журналистов. Это просто физически невозможно. Поэтому мы должны понимать что все либеральные к нам персонажи, как Собчак или Пивоваров все равно на стороне зла. Даже если они чуть-чуть на стороне зла, на пол шишечки, очень осторожно… Это означает что этот мрак уже коснулся их, как в Венум, и он уже заразил их. Не бывает чуть-чуть. Не верьте ничему что говорят из России", - сказал украинский телеведущий.

"Не верьте Собчак и тому подобным правдолюбам. Они нас наёбыв*ют", - резюмировал Анатолий Анатолич в своем обращении к фанатам.

Напомним, ранее российская певица Земфира поддержала Украину новым клипом "Не стреляйте", где показала бомбежку украинских городов.

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