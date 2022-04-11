Украинский телеведущий Анатолий Анатолич объяснил, что верить нельзя никаким российским СМИ, даже тем журналистам, которые позиционируют себя как "либеральные".
Свою позицию Анатолий Анатолич опубликовал в Instagram-блоге.
"В России не осталось честных журналистов. Это просто физически невозможно. Поэтому мы должны понимать что все либеральные к нам персонажи, как Собчак или Пивоваров все равно на стороне зла. Даже если они чуть-чуть на стороне зла, на пол шишечки, очень осторожно… Это означает что этот мрак уже коснулся их, как в Венум, и он уже заразил их. Не бывает чуть-чуть. Не верьте ничему что говорят из России", - сказал украинский телеведущий.
"Не верьте Собчак и тому подобным правдолюбам. Они нас наёбыв*ют", - резюмировал Анатолий Анатолич в своем обращении к фанатам.
Напомним, ранее российская певица Земфира поддержала Украину новым клипом "Не стреляйте", где показала бомбежку украинских городов.