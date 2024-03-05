Блогерша не хочет скрывать реалии сегодняшнего дня.

Предпринимательница и любимая девушка певца Владимира Дантеса - Даша Кацурина - откровенно призналась, что рассказывает дочери о войне в Украине.

Недавно у себя в Instagram она опубликовала серию фото с митинга с семьями военных, которые требуют возвращения украинских бойцов из российского плена. На фотографиях была замечена и 8-летняя дочь Саша, от отношений с ресторатором Мишей Кацуриным, которая стояла с плакатом в руках. Поэтому Даша сделала соответствующее сообщение и отметила, что откровенна с девочкой.

"Мы разговариваем с Сашей о войне, она знает, кто наш враг. Саша знает об ужасных ежедневных последствиях войны, о трагедии в Одессе, о том, что значит плакат #freeazov и почему важно приехать поддержать семьи военных. Как мама, я выбрала ничего не скрывать и рассказывать все, как есть, когда ребенок спрашивает", - написала Даша.

Видео дня

Также на митинг ходил и младший 2-летний сын Иван. Он сидел на плечах у Владимира Дантеса. Говорит ли Даша с малышом на тему войны - девушка не отметила.

Напомним, ранее певица Наталья Могилевская рассказывала, как отреагировали ее дети на атаку россиян по Киеву.

Вас также могут заинтересовать новости: