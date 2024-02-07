Женщина говорит, что у них нет рядом бомбоубежища.

Украинская певица Наталья Могилевская, которая недавно удочерила двух девочек Софию и Мишель, рассказала об их реакции на сегодняшнюю утреннюю атаку россиян по Киеву.

"У нас нет бомбоубежища. Дети прибежали утром. Собака прячется под кроватью. Было очень страшно", - отметила певица.

Она также добавила, что старается не волноваться и успокаивает детей в такие моменты, чтобы они не боялись.

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"Я шучу, притворяюсь, что это гром. Надо улыбаться и быть спокойной. Младшая не понимает и не знает, что это на самом деле", - добавила Наталья.

Женщина также выразила свои соболезнования украинцам, пострадавшим от атаки страны-агрессора. К слову, всего от утренней атаки россиян по многоэтажке в Киеве погибло 4 человека, а 40 человек получили ранения.

Напомним, недавно известная украинская актриса Лиза Зайцева рассказала, как рожала первенца под взрывами. Женщина отметила, что было страшно, ведь в то время нещадно обстреливали инфраструктуру и очень часто не было связи. На второй день после родов ей пришлось с сыном Марком сидеть в бомбоубежище.

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