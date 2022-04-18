Артистка обратилась к фанатам с просьбой беречь себя и не игнорировать тревогу.

Украинская певица Ирина Федишин обратилась к жителям родного Львова. Артистка опубликовала в своем блоге фотографию машины, которая была уничтожена вследствие ракетного обстрела россиянами.

В Instagram Федишин также показала небо, которое после взрыва во Львове затянули темные облака.

Таким образом артистка отреагировала на авиаудар 18 апреля, и призвала своих земляков быть осторожными.

"Сегодня во Львове от российских ракет погибли люди. Искренние соболезнования семьям погибших. Светлая память. Утром проснулись от воздушной тревоги и спрятались в укрытии. К сожалению, Львов подвергся ракетным обстрелам. По информации от мэра города, одна из ракет попала в гражданский объект — шиномонтаж. Предварительно погибли 7 человек. 11 раненые, среди них 1 ребенок. Поврежденные или уничтожены около 40 автомобилей. Друзья, не пренебрегайте воздушной тревогой", - обратилась к подписчикам звезда украинской эстрады Ирина Федишин.

Напомним, названы имена знаменитых иностранцев, получивших украинское гражданство.

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