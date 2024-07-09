Мужчина был отцом для девочки Софии.

Украинский певец и лидер группы "ТНМК" Олег Михайлюта, который известен как Фагот, впервые рассказал о дочери.

Оказалось, что мужчина удочерил девочку, когда был в отношениях с первой женой-россиянкой Алиной. Женщина забеременела от другого, однако попросила, чтобы Олег взял на себя ответственность за будущего ребенка перед ее родителями. При рождении девочка получила его фамилию и отчество.

"Это очень смешная история. Но это же не моя дочь. Это была бывшей жене поддержка. Сейчас уже анализирую это все с точки зрения наших геополитических раскладов и войны и понимаю, что она нагуляла где-то там ребенка и поняла, что ей проще со мной договориться, чтобы я на себя роль г*нд*на взял перед ее семьей, чем ей самой перед семьей раскрыть правду. Наверное, у русских ложь и все эти циничные расклады - оно в крови. Они по-другому не умеют", - отметил Михайлюта в интервью Славе Демину.

По словам певца, названная дочь почти год была Софией Олеговной Михайлютой. Со временем он понял, что чужих детей не бывает и хорошо к ней относился. Однако потом экс-жена нашла себе другого избранника и попросила Фагота написать отказ от девочки.

"Она сначала попросила записать ее на меня. Я говорю: "Хорошо, чтобы тебя твоя семья не съела с потрохами, я сделаю". Может, это и неправильно, но, скажем так, это был мой последний реверанс при расставании. Потом она нашла мужчину, который сказал, что хочет удочерить Софийку. Я согласился, она приехала в Киев и я на 5 минут зашел к нотариусу и все подписал", - добавил артист.

К слову, у певца есть биологический сын Никита от отношений с девушкой Анастасией. Мальчику сейчас 14 лет.

Напомним, недавно Инна Мирошниченко растрогала историей о знакомстве с приемной дочерью.

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