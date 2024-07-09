Мужчина уже много лет не общается с бывшей.

Украинский певец и лидер группы ТНМК Олег Михайлюта, более известный по сценическому имени Фагот, рассказал о браке с россиянкой.

Оказалось, что в 22 года певец официально женился. Вместе с любимой он прожил 8 лет, однако до сих пор отмечает, что те отношения были "ошибкой".

"Это был хороший опыт и яркая такая ошибка. Но я не жалею. Это было осознание, как меняются отношения с исключительно романтических до исключительно прагматических. По факту и плюс, и минус. Когда я понял, что для меня минусов больше - это все и закончилось", - рассказал Олег в интервью Славе Демину.

По его словам, девушка на первое место ставила карьеру, а не семью. Позже она не захотела переезжать к Фагота и не видела общего будущего.

"Вы же женитесь, потому что любите друг друга. Просто идеальные отношения, ты зарабатываешь, а она учится. Ты, разумеется, что все в семью, в конкурсы, потому что она катается и выступает (она была академической пианисткой). А потом я заканчиваю и понимаю, что надо переезжать в Киев. А она говорит: "Я хочу еще по позаниматься, в Харькове остаться". То есть она не хочет ехать со мной. А потом говорит, что хочет пройти стажировку в Питере, а я это все оплачиваю. В какой-то момент я осознаю, что человек хочет больше заниматься собственной карьерой и я не против был. Я помогал, а она так понемногу... Энергию я отдавал, а от нее обратного не получал", - отметил музыкант.

К слову, сейчас музыкант более 12 лет находится в отношениях с дизайнером Ольгой Навроцкой. Однако не спешит звать ее в ЗАГС.

Напомним, недавно ведущая Валентина Хамайко призналась, почему стала инициатором бракосочетания с мужем.

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