Приятели музыканта заступились за него в сети.

Друзья задержанного за изнасилование российского рэпера Yung Trappa (настоящее имя – Владислав Ширяев) считают, что девушка написала заявление в полицию, чтобы отомстить музыканту. По их словам, он якобы обещал снять ее в клипе, но все время "динамил".

Об этом пишет Telegram-канал Shot.

"Алина сама соблазняла его и нервничала, когда он подкатывал к ее подруге и предлагал секс втроём. Друзья уверяют, что Ширяев мило вел себя с обеими девушками: трогал, гладил и т.п. Они якобы особо не были против, ведь и сами не скромницы: при всех целовались друг с другом. В тот вечер Алина ограничилась двумя бокалами вина, так как утром собиралась ехать колоть губы", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что хозяин арендованного компанией коттеджа, в котором якобы все произошло, утром никаких следов побоев на лице девушки не заметил: "Он рассказал полицейским, что подружки уехали около 10 часов в хорошем настроении. За воротами их встретили трое других молодых людей".

Читайте также"Чувствовала себя грязной": британская певица в мемуарах рассказала об изнасиловании в 17 летНапомним, рэпера Yung Trappa задержали за изнасилование в Ленинградской области.

В полицию обратилась 18-летняя студентка. Она рассказала, что музыкант изнасиловал ее в доме, который был арендован для отдыха.

Рэпер Yung Trappa получил популярность в 2014 году после выпуска микстейпа "Jessie Pinkman 2" и участия в "Versus Battle".

Ширяев отсидел около 5,5 года в тюрьме за сбыт наркотиков и вышел из колонии в феврале 2021 года.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц