Артистка произвела впечатление в новом образе.

Певица Оля Полякова поделилась с поклонниками новой фотосессией, на которой предстала с черными короткими волосами. Неожиданно для поклонников она выбрала парик "под мальчика".

Такой образ знаменитость дополнила ярким макияжем с акцентом на красные губы. Более того, она вставила голубые линзы, которые сделали ее взгляд более пронзительным.

Также Полякова надела деловой черный костюм свободного кроя и топ. В таком образе она предстала за столом у микрофона.

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"Никому неинтересно, как паршиво у тебя на душе - ты должен дарить радость, утешение, красоту и хорошее настроение, потому что это твоя работа и твое призвание. Этот несколько гротескный маскулинный сборный образ – воплощение артиста на пресс-конференции, который не боится манифестировать свои разные эмоции, на которые имеет право", - подписала фото Полякова.

Как отреагировали поклонники

"Похожа на Кайли Миноуг"

"Горячая женщина. В черном просто поджог"

"Ты прекрасная"

Напомним, ранее старшая дочь Оли Поляковой рассказала, сколько зарабатывает.

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