Певица Оля Полякова поделилась с поклонниками новой фотосессией, на которой предстала с черными короткими волосами. Неожиданно для поклонников она выбрала парик "под мальчика".
Такой образ знаменитость дополнила ярким макияжем с акцентом на красные губы. Более того, она вставила голубые линзы, которые сделали ее взгляд более пронзительным.
Также Полякова надела деловой черный костюм свободного кроя и топ. В таком образе она предстала за столом у микрофона.
"Никому неинтересно, как паршиво у тебя на душе - ты должен дарить радость, утешение, красоту и хорошее настроение, потому что это твоя работа и твое призвание. Этот несколько гротескный маскулинный сборный образ – воплощение артиста на пресс-конференции, который не боится манифестировать свои разные эмоции, на которые имеет право", - подписала фото Полякова.
Как отреагировали поклонники
- "Похожа на Кайли Миноуг"
- "Горячая женщина. В черном просто поджог"
- "Ты прекрасная"
Напомним, ранее старшая дочь Оли Поляковой рассказала, сколько зарабатывает.