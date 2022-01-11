Певица отправилась с семьей отдохнуть за город.

Украинская певица Оля Полякова вместе с семьей отдыхает на роскошной даче за Киевом и активно делится видео оттуда.

Исполнительница опубликовала несколько новых роликов в своих Instagram-сторис.

В частности, она показала прогулку с младшей дочкой Алисой, которая приручила песика по кличке Тузик, а также, как они вместе с ней нашли следы дикого кабана на снегу.

Кроме того, Полякова похвасталась своей выпечкой:

"Смотрите, каких я "пузанов" наделала. с маком… Ну! Это же просто красота".

И засняла на видео, как резвятся в снегу их собаки: "Ну и кутерьма собачья. Ребята, это все наши собаки, прикиньте".

Ранее сообщалось, что Оля Полякова показала, как отдыхает в загородном доме после новогодних праздников.

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