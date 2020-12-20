Певица предстала в новом образе.

Украинская певица Оля Полякова опубликовала в Instagram фотографию, на которой предстала в новом образе на съемках шоу "Маски".

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Звезда надела откровенное мини-платье с глубоким декольте и вырезами на бедрах. Украшал платье черный лаковый пояс. Дополнила такой образ Полякова тоненьким чокером и шляпкой.

Стоит отметить, что фанатам такое фото не понравилось. Они отметили, что этот образ певице не идет.

"Не ваш образ", "Я врать не буду. Вам это платье не идёт, оно ужасное", "Секс, конечно, но, по-моему, немного перебор", - написали поклонники.

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Автор: Диана Могилевич