Полякова показала фигуру / instagram.com/mashapolyakova

15-летняя дочь украинской певицы Оли Поляковой, Маша, опубликовала в Instagram новые фотографии с Мальдив.

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На снимке девушка позирует вместе со своей звездной мамой. Интересно, что девушки подобрали для пляжа family-look - красный смежный купальник.

Такой купальник идеально подчеркнул талии девушек и визуально удлинил ноги. Стоит отметить, что Маша очень похожа на свою маму. 

"Маша, ты копия мамы", "Красотки", "Фото шикарные", - написали поклонники.

Полякова показала фигуру / instagram.com/mashapolyakova

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Автор: Диана Могилевич