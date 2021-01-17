Полякова показала фигуру / instagram.com/mashapolyakova
15-летняя дочь украинской певицы Оли Поляковой, Маша, опубликовала в Instagram новые фотографии с Мальдив.
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На снимке девушка позирует вместе со своей звездной мамой. Интересно, что девушки подобрали для пляжа family-look - красный смежный купальник.
Такой купальник идеально подчеркнул талии девушек и визуально удлинил ноги. Стоит отметить, что Маша очень похожа на свою маму.
"Маша, ты копия мамы", "Красотки", "Фото шикарные", - написали поклонники.
Полякова показала фигуру / instagram.com/mashapolyakova
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