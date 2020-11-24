Певица показала, как кайфует.

Украинская певица Оля Полякова опубликовала в Instagram дерзкий снимок.

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Оля сфотографировалась, сидя на стуле. На фото она предстала в молочном костюме оверсайз, который сейчас находится на пике популярности. А дополнила она такой образ массивными кроссовками.

При этом фанатам не понравилось такое фото. Потому что Оля задрала одну ногу на стул, тем самым раздвинув их прямо перед камерой. Сама певица написала: "Наглая девочка кайфует".

"Не женственно", "Не идет такой стиль", "Не превращай свою женственность и красоту в порнографию", - прокомментировали поклонники.

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Автор: Диана Могилевич