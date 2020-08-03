Оля Полякова в мини-платье покаталась в кольце и показала длинные ноги

Певица покаталась в кольце.

Украинская певица Оля Полякова опубликовала в инста-сториз фотографию, где позирует на кольце.

Звезда предстала в розовом мини-платье и туфлях на каблуке. На снимках Оля катается в кольце и параллельно умудряется позировать. По всей видимости, эти кадры были сделаны на дни рождении другой артистки - Наталии Могилевской.

Как сообщал УНИАН, дочь Оли Поляковой с гипсом на ноге рассекретила своего возлюбленного.

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