Оля Полякова в мини-платье покаталась в кольце и показала длинные ноги
17:18, 03 августа 2020Звезды
123 0
Певица покаталась в кольце.
Оля показала фото / instagram.com/polyakovamusic
Украинская певица Оля Полякова опубликовала в инста-сториз фотографию, где позирует на кольце.
Звезда предстала в розовом мини-платье и туфлях на каблуке. На снимках Оля катается в кольце и параллельно умудряется позировать. По всей видимости, эти кадры были сделаны на дни рождении другой артистки - Наталии Могилевской.
Оля показала фото / instagram.com/polyakovamusic
Как сообщал УНИАН, дочь Оли Поляковой с гипсом на ноге рассекретила своего возлюбленного.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter