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Оля Полякова в мини-платье покаталась в кольце и показала длинные ноги

17:18, 03 августа 2020
Звезды
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Оля показала фото / instagram.com/polyakovamusic

Звезда предстала в розовом мини-платье и туфлях на каблуке. На снимках Оля катается в кольце и параллельно умудряется позировать. По всей видимости, эти кадры были сделаны на дни рождении другой артистки - Наталии Могилевской.

Оля показала фото / instagram.com/polyakovamusic

Как сообщал УНИАН, дочь Оли Поляковой с гипсом на ноге рассекретила своего возлюбленного.

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