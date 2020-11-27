Певица заявила, что музыкантам не на что жить.

Украинская певица Оля Полякова выступила в программе "Право на владу", где рассказала, что артистам не на что жить.

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Ведущая Наталья Мосийчук поинтересовалась у Поляковой, почему она проводила концерт в Харькове, когда в стране объявлен карантин. На что певица ответила, что она ничего не нарушала - все зрители были в масках и соблюдали дистанцию. Затем на экране показала отрывок из концерта Оли, но судя по кадрам, дистанцию таки никто не соблюдал.

"Что вы показываете? Это какой-то день города. Я не имела отношения к этому концерту. Это уличный концерт!" – отреагировала певица.

Также Полякова добавила, что на концерте у нее были всего 2 тысячи человек. За соблюдение карантинных правил отвечали организаторы, которые ее туда и пригласили.

"В этот день был марафон, где принимали участие около 10 тысяч человек. Вы же понимаете, что марафон в масках не бегали. Тогда же был День китайских фонариков, День хризантем – везде проходили гуляния, потому что это был большой праздник. И мой концерт не был самым многолюдным", – оправдалась певица.

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Автор: УНИАН