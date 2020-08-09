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"Нализала от души": Оля Полякова возбудила сеть эротичными движениями языком

17:23, 09 августа 2020
Звезды
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Оля показала видео / instagram.com/polyakovamusic

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На кадрах Оля предстала в полосатой майке и голубых штанах. А дополнили образ стильные массивные кроссовки и солнцезащитные очки. Изначально звезда облизывала мороженое, а затем начала танцевать. 

"Эпатажно", "Нализала от души", "Ты звезда", "Ты очень потолстела за карантин", "Хорошо получается", - написали фанаты.

@polyakova_music

##оляполякова

♬ How You Like That - BLACKPINK

Как сообщал УНИАН, Оля Полякова в мини-платье покаталась в кольце и показала длинные ноги.

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