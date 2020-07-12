Известная телеведущая показала "жизнь на высоте"

Оля Фреймут опубликовала новое фото.

Украинская телеведущая Оля Фреймут опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует посреди улицы.

Звезда надела шелковое платье длины миди. А на ножки Оля надела бежевые лодочки на шпильке, которые дополнили ее изящный образ.

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"Наблюдаю за городом. Только плоская обувь, туфельки исчезают. Жизнь же на каблуках интереснее и увереннее. Особенно, если на шпильках быть среди будней. Желаю всем жизнь на высоте", - написала Оля.

При этом фанаты отметили, что не всегда удобно ходить на шпильках. Особенно неудобно ездить на них в маршрутке.

"Особенно весело на шпильках в маршрутке", "Авто не хватает для ношения каблучков. А они любимые стоят пылятся", "Все умнеют, и перестают зарабатывать проблемы со здоровьем от ношения каблуков. Кроме Вас, Ольга", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Фреймут удивила поклонников мистическим фото.

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