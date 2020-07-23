"Вы будете шокированы": певица Оля Цибульская показала архивное фото

Цибульская показала себя в молодости.

Украинская певица Оля Цибульская опубликовала в Instagram архивное фото, без которого она бы не попала на телевидение.

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На снимке звезда предстала в розовом платье с рюшами, розовым ботильонах и черных колготках в сетку. На лицо Оля нанесла голубые тени и длинные стрелки.

"Если бы не было этого фото - я бы не попала на телевидение. Это мой первый киевский сценический костюм. Платье я купила на Привокзальном рынке, ультрамодные колготки в сеточку - на базаре, а розовые туфли - за последние деньги на Троещине. Тогда эта "съемка" была решающей в моей карьере. Я посылала ее в агентство, которое искало новые лица для телешоу в Будапеште", - написала Оля.

Как сообщал УНИАН, Оля Цибульская рассказала, что делать тем, кто в нее влюблен.

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